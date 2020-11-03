Волонтери InformNapalm встановили дані ще 15 російських військових 382-го ОБМП, які брали участь в окупації Криму. ФОТО

Завдяки проведенню розвідки і моніторингу в соцмережах волонтерам InformNapalm вдається ідентифікувати особи російських військових злочинців і знаходити додаткові докази їхньої участі в агресії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт InformNapalm, знайдено нові докази того, що російські військовослужбовці 382-го окремого батальйону морської піхоти (ОБМП) Чорноморського флоту РФ брали участь у захопленні аеродрому Бельбек, штабу 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ЗСУ, 50-го зенітно-ракетного полку ЗСУ, а також брали участь у вторгненні в село Чонгар Генічеського району Херсонської області України.

У новому OSINT-розслідуванні встановлено дані 13 російських військовослужбовців, які брали участь в агресії проти України, ще дві особи з цього військового формування РФ також були ідентифіковані InformNapalm раніше в попередньому розслідуванні. Загальну інформацію з даними 15 російських військовослужбовців 382-го ОБМП (в/ч 45765) винесено в інфографіку.