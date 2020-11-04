Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ.
Будівельники працювали цілодобово, щоб звести загороджувальні конструкції на площі в 20 гектарів. Вони складаються з окремих панелей у формі дрібної металевої сітки, на яку неможливо забратися.
Загородження з'явилися також навколо Лафаєт-скверу біля Білого дому, де, як нагадує телеканал, було багато акцій протесту після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.
До можливих протестів на тлі виборів президента США готуються і багато магазинів, розташовані на центральних вулицях Вашингтона, Нью-Йорка та інших міст. Власники забивають вітрини дошками, фанерою.
Зокрема, до безладів почали готуватися люксові мережі універмагів Saks Fifth Avenue, а також популярні в США Macy's. Магазини Tiffany також обладнають вітрини спеціальним захистом.