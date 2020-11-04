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Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів. ФОТОрепортаж

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Навколо Білого дому у Вашингтоні встановили додаткові загородження висотою приблизно 2,5 метри на випадок заворушень у зв'язку з виборами в країні.

Про це повідомляє телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ.

Будівельники працювали цілодобово, щоб звести загороджувальні конструкції на площі в 20 гектарів. Вони складаються з окремих панелей у формі дрібної металевої сітки, на яку неможливо забратися.

Загородження з'явилися також навколо Лафаєт-скверу біля Білого дому, де, як нагадує телеканал, було багато акцій протесту після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 01
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 02
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 03
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 04
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 05
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 06
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 07

До можливих протестів на тлі виборів президента США готуються і багато магазинів, розташовані на центральних вулицях Вашингтона, Нью-Йорка та інших міст. Власники забивають вітрини дошками, фанерою.

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Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 08
Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів 09

Зокрема, до безладів почали готуватися люксові мережі універмагів Saks Fifth Avenue, а також популярні в США Macy's. Магазини Tiffany також обладнають вітрини спеціальним захистом.

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Топ коментарі

  • belge
    Значит, Трамп побеждает. Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 8939
  • Старый зольдат
    Мила, а разве на фото ВР? Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 4920
  • Старый зольдат
    Что то это мне напоминает! Аааааааааааааа, януковича. Неужто трампушка в Ростов собрался? Вокруг Белого дома возвели двухметровый забор на случай беспорядков после выборов - Цензор.НЕТ 4311
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