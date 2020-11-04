Навколо Білого дому звели двометровий паркан на випадок заворушень після виборів. ФОТОрепортаж

Навколо Білого дому у Вашингтоні встановили додаткові загородження висотою приблизно 2,5 метри на випадок заворушень у зв'язку з виборами в країні.

Про це повідомляє телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ.

Будівельники працювали цілодобово, щоб звести загороджувальні конструкції на площі в 20 гектарів. Вони складаються з окремих панелей у формі дрібної металевої сітки, на яку неможливо забратися.

Загородження з'явилися також навколо Лафаєт-скверу біля Білого дому, де, як нагадує телеканал, було багато акцій протесту після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.















До можливих протестів на тлі виборів президента США готуються і багато магазинів, розташовані на центральних вулицях Вашингтона, Нью-Йорка та інших міст. Власники забивають вітрини дошками, фанерою.

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Зокрема, до безладів почали готуватися люксові мережі універмагів Saks Fifth Avenue, а також популярні в США Macy's. Магазини Tiffany також обладнають вітрини спеціальним захистом.

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