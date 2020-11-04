Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко. ФОТО

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про отримання з друку нового накладу книги "Справа Василя Стуса", яку він має намір відправити в українські бібліотеки.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Ткаченко перерахував бібліотеки, куди відправляться примірники книги про Стуса.

Серед них: Донецька обласна бібліотека для дітей, Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського, Луганська обласна універсальна наукова бібліотека, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека, КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара", Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка, Публічна бібліотека імені Лесі Українки, м. Київ, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Одеська національна наукова бібліотека, Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка, Національна історична бібліотека України, Державна бібліотека України для юнацтва.

"Міністерство культури і інформаційної політики рекомендує книгу, а я особисто всебічно закликаю до її прочитання. І, звичайно ж, перемоги видавництву та автору в апеляційному суді", - написав Ткаченко.

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Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".