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Марків вилетів з Італії в Україну. ФОТОрепортаж

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Український нацгвардієць Віталій Марків вилетів з Італії в Україну.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Вилітаємо до Києва! Зустрічайте!" - повідомив він.

"Літак, на борту якого військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків, щойно вилетів з аеропорту Мілана і взяв курс на Київ! Через три години готуємося зустрічати Незламного Захисника України, який 1222 дні провів у неволі за жорстоким і несправедливим обвинуваченням", - повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

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Топ коментарі

  • EUkozak
    Самолетик - явно бизнес-джет.
    Ну да ладно.
    Редкий случай, когда все правильно...
  • Asieleh Hatem
    Украинцы в Италии ОЧЕНЬ ждали этого момента и молились Богу! Даже плачем от счастья!
  • Andriy Kalnyshevsky
    Без "президента особисто" і кошаки не родяться Маркив вылетел из Италии в Украину - Цензор.НЕТ 4396
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