Марків вилетів з Італії в Україну. ФОТОрепортаж
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Український нацгвардієць Віталій Марків вилетів з Італії в Україну.
Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Вилітаємо до Києва! Зустрічайте!" - повідомив він.
"Літак, на борту якого військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків, щойно вилетів з аеропорту Мілана і взяв курс на Київ! Через три години готуємося зустрічати Незламного Захисника України, який 1222 дні провів у неволі за жорстоким і несправедливим обвинуваченням", - повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.