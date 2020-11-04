Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків. ФОТО
Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.
"На модернізованих пожежних танках ми встановили нове гідравлічне обладнання європейського виробництва, яке забезпечує управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини; встановлено нове бульдозерне обладнання марки ТБС-86 з грейдерним положенням; допрацьовано можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для проведення гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та в русі", - цитує пресслужба заступника директора з виробництва Львівського бронетанкового заводу Богдан Шандра.
Гусенична пожежна машина ГПМ-54 - це основний пожежний танк на озброєнні Збройних сил України. Її використовують там, куди не може дістатися інша пожежна техніка.
ГПМ-54 створена на базі танка Т-55, містить цистерну для води ємністю 9 м3, а також бак для піни ємністю 1,1 м3 та може гасити пожежу водою з відстані 60 метрів. Пожежний танк також може розчищати проходи для іншої пожежної техніки, а броньований корпус та фільтровентиляційна установка забезпечують безпеку екіпажу.