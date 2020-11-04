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Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків. ФОТО

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Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" завершило капітальний ремонт і модернізацію майже півтора десятка пожежних танків ГПМ-54. Ще понад десять таких машин виїзні бригади заводу відновили в місцях дислокації військ.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

"На модернізованих пожежних танках ми встановили нове гідравлічне обладнання європейського виробництва, яке забезпечує управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини; встановлено нове бульдозерне обладнання марки ТБС-86 з грейдерним положенням; допрацьовано можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для проведення гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та в русі", - цитує пресслужба заступника директора з виробництва Львівського бронетанкового заводу Богдан Шандра.

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Гусенична пожежна машина ГПМ-54 - це основний пожежний танк на озброєнні Збройних сил України. Її використовують там, куди не може дістатися інша пожежна техніка.

ГПМ-54 створена на базі танка Т-55, містить цистерну для води ємністю 9 м3, а також бак для піни ємністю 1,1 м3 та може гасити пожежу водою з відстані 60 метрів. Пожежний танк також може розчищати проходи для іншої пожежної техніки, а броньований корпус та фільтровентиляційна установка забезпечують безпеку екіпажу.

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Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків 01
Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків 02
Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків 03
Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків 04

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    "крупнейшую за годы независимости"

    Потому что до Ишака модернизировали боевые танки, а не эту херню.
  • Шрек Баблокат
    а еще Подсолнуховый херой Хомчак, сказал, что потребности Армии в ПТРК "Стугна" заполненны на 100%.. поэтому, в 2020 г. не заказано не одного ПТРК "Стугна"..
  • Vasily G
    модернизировали и до ишака. и правильно делают, это отличные необходимые машины, тебя, ишака. не спросили
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