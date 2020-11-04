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Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували. ФОТОрепортаж

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У Рівненській області в середу, 4 листопада, перекинувся автомобіль швидкої допомоги, який доставив до лікарні постраждалих у потрійній ДТП і повертався на місце події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"04 листопада о 10:55 співробітники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області, повертаючись з місця потрійної ДТП, що трапилася сьогодні зранку поблизу села Олександрія Рівненського району, побачили поблизу Житинського кільця перекинутий автомобіль швидкої медичної допомоги.

Рятувальники негайно надали першу долікарську допомогу двом травмованим фельдшерам, відключили клеми акумуляторних батарей в машині та викликали на місце пригоди працівників поліції", - сказано в повідомленні.

Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 01

Рятувальники допомогли перенести травмованих фельдшерів до автомобіля швидкої медичної допомоги.

Повідомляється, що бригада швидкої допомоги прямувала на ДТП в село Олександрія Рівненського району. Вони якраз завезли травмованого до лікарні м.Рівне з ДТП і поверталися назад на місце події.

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Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 02

Наразі всі обставини цієї події встановлює поліція.

Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 03
Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 04
Фото: сайт ДСНС

Зазначимо, що ДТП за участю трьох автомобілів поблизу села Олександрія Рівненського району на місце якої поверталися медики, сталася 4 листопада о 09:50.

На місце виклику було направлено два чергові пожежно-рятувальні відділення та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС.

Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 05

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що ДТП сталася за участю двох автомобілів марок Mercedes і одного Renault.

Рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей у машинах і спільно з медиками надали першу допомогу постраждалим.

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Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 06

4 людини були доставлені в медичні установи. Загиблих немає.

Наразі всі обставини події встановлює поліція.

Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 07
Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 08
Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 09
Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 10
Фото: сайт ДСНС

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Топ коментарі

  • Антон Чигур
    Нет конца и края дорожным войнам
  • Yakov Nemo
    летуны
  • Володимир Ярощук
    Був колись такий віршик : На базере, у аптеки раздушали челавека ! Скора помащь так бежала, ишо сорок раздушала !.. Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували - Цензор.НЕТ 5335
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