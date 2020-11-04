Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 000 доларів у місцевого жителя за видачу розпорядження на розробку детального плану території та узгодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області.
Правоохоронці затримали голову РДА, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, на одержанні усієї суми хабаря.