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Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 000 доларів у місцевого жителя за видачу розпорядження на розробку детального плану території та узгодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області.

Правоохоронці затримали голову РДА, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, на одержанні усієї суми хабаря.

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Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ 02

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Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ 03

Тривають обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта. В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції затриманого.

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Выборы выборами а чиновники как мурашки трудятся не покладая рук.
  • буков
    Так це РДА, їх призначають.
  • буков
    Десятка за зміну призначення 6 га ? Дешева земля в Чернігові.
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