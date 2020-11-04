Суддя Сас оприлюднив проєкт рішення КС щодо землі. У Держгеокадастрі припускають: готується ґрунт для торгів за Суд. ДОКУМЕНТ

Проєкт рішення Конституційного Суду з тлумаченням норм Основного Закону про право власності українського народу суддя КС Сергій Сас, можливо, оприлюднив, щоб створити "переговорний ресурс для торгів".

Таку думку висловив глава Держгеокадастру Роман Лещенко в колонці на ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"4 листопада 2020 року сталася безпрецедентна подія – не якесь анонімне джерело, а чинний суддя Конституційного Суду України, колишній депутат Верховної Ради України багатьох скликань, багаторічний заступник голови фракції "Батьківщина" у Верховній Раді України Сергій Володимирович Сас виніс на суд громадськості проект рішення Конституційного Суду України за конституційним поданням 46 народних депутатів України (здебільшого його колишніх колег по фракції) щодо офіційного тлумачення норм Конституції України про право власності Українського народу за межі умовної "нарадчої кімнати"", - пише Лещенко.

Мотив такої дії для нього не зовсім зрозумілі. "Припускаю, що шановний суддя прагнув почути сторонню думку з приводу рішення. Можливо, він не впевнений у його обґрунтованості. Хочу вірити, що це саме так, і що публікація проекту не має на меті, скажімо, створення "переговорного ресурсу" для торгів у питанні про подальшу долю Конституційного Суду України і його членів", - додав глава Держгеокадастру.

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Лещенко зазначив, що в проєкті рішення багато протиріч, логічних і фактичних помилок.

"Для того, щоб показати рівень його обґрунтованості, досить просто порівняти ключові положення передбаченої проєктом резолютивної частини рішення із положеннями Конституції України", - заявив глава Держгеокадастру і додав до публікації цитати.

Як зазначає ZN.UA, суддя КС Сас звернувся до видання з проханням опублікувати його заяву і проєкт рішення, яке суд взяв за основу.

"Відповідний документ КСУ прийняв за основу. Очевидно, він і стане рішенням у справі", - пише видання.

Суддя Сас, зокрема, вважає, що причиною ситуації з КСУ є "не так його рішення щодо антикорупційної реформи, як "бажання дискредитувати Суд і заблокувати його роботу".





Проєкт.pdf by Юлія Москаленко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 листопада розглянути питання про ринок землі. Пізніше з'явилася інформація, що рішення ще не винесено.

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