Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ. ФОТО

За добу в Зоні відчуження прикордонники двічі затримували збирачів грибів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Грибники, жителі сусідніх сіл, незаконно проникли в чорнобильську зону і на момент зустрічі з правоохоронцями зібрали близько 40 кілограмів грибів.

Співробітники поліції оформили на грибників адміністративні протоколи за порушення режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнала радіоактивного забруднення (Стаття 46-1 КУпАП). Гриби, зібрані на радіоактивно забрудненій території, вилучили.

Також прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення в діях чоловіків ознак кримінального злочину. Зокрема, ст. 267-1 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин чи будь-яких інших об'єктів.

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