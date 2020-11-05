Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які "полювали" в соцмережах, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.
Так, під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору і 4 членам організованої групи у вчиненні розбійних нападів і у викраденні одеситів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України) .
За даними слідства, зловмисники "полювали" на чоловіків у соціальних мережах під приводом знайомства із жінками. Спільники викрадали потерпілих під час особистих зустрічей та, погрожуючи фізичним насильством, заволодівали їхніми коштами та цінним майном.
У подальшому, отримуючи доступ до ключів від квартир потерпілих, незаконно проникали до них та викрадали цінне майно.
Зазначається, що разом з нападниками діяла 21-річна дівчина, яка отримувала від організатора "завдання" знайомитись у соціальних мережах з чоловіками, призначати зустріч із вказаними особами, встановлювати їхній матеріальний стан та повідомляти про місце зустрічі з потерпілим членів злочинного угруповання.
За клопотанням прокурорів підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.
У прокуратурі також зазначили, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.