Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які "полювали" в соцмережах, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Одесі затримали п'ятьох членів організованої групи, які скоювали розбійні напади та викрадали мешканців міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Так, під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору і 4 членам організованої групи у вчиненні розбійних нападів і у викраденні одеситів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України) .

За даними слідства, зловмисники "полювали" на чоловіків у соціальних мережах під приводом знайомства із жінками. Спільники викрадали потерпілих під час особистих зустрічей та, погрожуючи фізичним насильством, заволодівали їхніми коштами та цінним майном.

У подальшому, отримуючи доступ до ключів від квартир потерпілих, незаконно проникали до них та викрадали цінне майно.

Зазначається, що разом з нападниками діяла 21-річна дівчина, яка отримувала від організатора "завдання" знайомитись у соціальних мережах з чоловіками, призначати зустріч із вказаними особами, встановлювати їхній матеріальний стан та повідомляти про місце зустрічі з потерпілим членів злочинного угруповання.

За клопотанням прокурорів підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

У прокуратурі також зазначили, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Фото: сайт Одеської облпрокуратури