Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками. КАРТА
Про це делегація України розповіла під час засідання Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Поряд з іншими порушеннями з боку окупантів українська делегація окремо вказала на використання ними безпілотних літальних апаратів у районі лінії розмежування, що є порушенням Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, прийнятих в рамках ТКГ 22 липня.
Зокрема, 28 жовтня близько 15:00 перед позиціями ЗСУ в районі н.п. Чермалик було зафіксовано скидання російськими окупаційними військами за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" 8 запалювальних зарядів. У місії України при ОБСЄ поінформували, що з урахуванням напрямку вітру в зазначеному районі ця провокація була скоєна "з метою створення осередків пожеж перед позиціями ЗСУ".
Крім того, 29 жовтня близько 21:40 з безпілотника, який прилетів з непідконтрольної території (орієнтовно з боку н.п. Золоте-5 в напрямку н.п. Золоте-4), на позиції ЗСУ було скинуто вибуховий пристрій - гранату ВОГ-17. У результаті вибуху український військовослужбовець дістав множинні вогневі осколкові поранення та був шпиталізований.