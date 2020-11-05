Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками. КАРТА

Найманці російських окупаційних військ на Донбасі застосовують безпілотники для атак проти ЗСУ, а також з метою створення пожеж перед позиціями українських військових.

Про це делегація України розповіла під час засідання Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Поряд з іншими порушеннями з боку окупантів українська делегація окремо вказала на використання ними безпілотних літальних апаратів у районі лінії розмежування, що є порушенням Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, прийнятих в рамках ТКГ 22 липня.

Зокрема, 28 жовтня близько 15:00 перед позиціями ЗСУ в районі н.п. Чермалик було зафіксовано скидання російськими окупаційними військами за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" 8 запалювальних зарядів. У місії України при ОБСЄ поінформували, що з урахуванням напрямку вітру в зазначеному районі ця провокація була скоєна "з метою створення осередків пожеж перед позиціями ЗСУ".

Крім того, 29 жовтня близько 21:40 з безпілотника, який прилетів з непідконтрольної території (орієнтовно з боку н.п. Золоте-5 в напрямку н.п. Золоте-4), на позиції ЗСУ було скинуто вибуховий пристрій - гранату ВОГ-17. У результаті вибуху український військовослужбовець дістав множинні вогневі осколкові поранення та був шпиталізований.

Як заявила українська делегація, ці провокації супроводжувалися активним застосуванням окупантами стрілецької зброї та гранатометів (АГС-7, СПГ-9, ГП-25) з метою ураження особового складу та провокування підрозділів ЗСУ на вогонь у відповідь. Загалом у період з 21 до 31 жовтня російськими окупаційними силами було здійснено 35 обстрілів із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів ГП-25, РПГ-7, АГС-17 та мінометів 82 мм, а також снайперської зброї.

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