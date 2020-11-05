Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести. ФОТОрепортаж
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Портленді, штат Орегон, була залучена Національна гвардія після того, як налаштовані проти Дональда Трампа протестувальники вдалися до насильства, здійснивши, серед іншого, напади на магазини в центрі міста. Поліція назвала такі інциденти бунтом.
Водночас у Міннеаполісі поліція затримала майже 200 демонстрантів, які заблокували головну дорогу. Зазначається, що там група людей протестувала проти Трампа і його заклику зупинити підрахунок голосів.
Подібні протести проти Трампа були зафіксовані також у Нью-Йорку, Філадельфії і Чикаго.
Водночас у Детройті прихильники Трампа зібралися біля центру підрахунку голосів і вимагали зупинити підрахунок. Подібна ситуація мала місце в місті Фенікс, в Арізоні.
Раніше штаб Трампа заявив, що подає позови з вимогою зупинити підрахунок голосів у Пенсильванії та Джорджії. Водночас Джо Байден оголосив про готовність боротися в суді зі штабом республіканців.
Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.
29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.
У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.
В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.