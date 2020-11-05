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Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести. ФОТОрепортаж

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У низці американських міст у зв'язку з наростаючою напругою у процесі визначення підсумків виборів у ключових штатах спалахнули протести.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Портленді, штат Орегон, була залучена Національна гвардія після того, як налаштовані проти Дональда Трампа протестувальники вдалися до насильства, здійснивши, серед іншого, напади на магазини в центрі міста. Поліція назвала такі інциденти бунтом.

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Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в США: Байден відривається від Трампа. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Водночас у Міннеаполісі поліція затримала майже 200 демонстрантів, які заблокували головну дорогу. Зазначається, що там група людей протестувала проти Трампа і його заклику зупинити підрахунок голосів.

Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести 04
Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести 05
Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести 06
Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести 07
Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести 08

Подібні протести проти Трампа були зафіксовані також у Нью-Йорку, Філадельфії і Чикаго.

Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести 09
Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести 10
Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести 11
Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести 12

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Водночас у Детройті прихильники Трампа зібралися біля центру підрахунку голосів і вимагали зупинити підрахунок. Подібна ситуація мала місце в місті Фенікс, в Арізоні.

Раніше штаб Трампа заявив, що подає позови з вимогою зупинити підрахунок голосів у Пенсильванії та Джорджії. Водночас Джо Байден оголосив про готовність боротися в суді зі штабом республіканців.

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Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Результаты выборов в США:
    1. Байден 38%
    2. Андрій Пальчевский 33%
    3. Трамп 29% Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты - Цензор.НЕТ 7427
  • olele
    ...походити б і послухати, де і хто з протестувальників шпрехає на "вєлікомогучєм"

    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
    3 ноября, 03:26 ·

    (...)
    ...У вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).

    Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.
  • Igor Lemke dd5e2437
    Якщо хлопці з балалайками за спинами не 'допоможуть'
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