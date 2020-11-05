Суддя КС Сліденко два роки не декларував житло, а потім приватизував службову квартиру, - Вihus.info. ФОТО

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко протягом двох років не вносив у свою декларацію інформацію про користування будь-якою нерухомістю.

Про це йдеться в матеріалі Вihus.info, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сліденко був призначений на посаду в Конституційний Суд України в березні 2014 року. Протягом двох років - з 2015 по 2016 роки - Сліденко не відображав у деклараціях будинків або квартир у власності, оренді чи користуванні, хоча в частині "місце фактичного проживання" вказував Київ.

Згідно із законом декларант повинен показати майно, яким користувався, навіть якщо це була кімната в гуртожитку або тимчасове проживання у родичів. В той момент в декларації судді був тільки автомобіль Peugeot 2011 року випуску.

Також дивіться: Депутати принесли в КС заяву із зверненням до суддів подати у відставку. ФОТО

У декларацію за 2017 рік Сліденко вніс уже одночасно два житла: орендовану у Державного управління справами квартиру площею 47 квадратних метрів, і службову від КСУ - площею 108 квадратів на проспекті Науки. Останню менше ніж за рік сім'я судді приватизувала і продала.

Гроші від продажу швидше за все були вкладені в купівлю нового житла - в 2019-му у власності суддівської сім'ї з'явилася квартира в самому центрі Києва - на Інститутській. 87.8 квадратів тут обійшлися в понад 5 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.