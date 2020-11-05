У магазині будматеріалів на Київщині стався вибух, постраждали двоє працівників, - Нацполіція. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
На місці події працювали слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, вибухотехніки, пожежно-технічна лабораторія, криміналістична лабораторія поліції Київської області, фахівці ДСНС.
Повідомлення про вибухи в одному з магазинів будівельних матеріалів в поліцію надійшло вчора, 4 листопада, вранці.
Також місце вибуху оглянули працівники газової служби, повідомили, що приміщення не газифіковано.
Попередня причина події - згущення парів лакофарбових виробів, які перебували в складському приміщенні магазину.
Поліцейські вилучили з місця події пожежний сміття та інші речові докази. В рамках досудового розслідування призначено ряд відповідних експертиз. Зараз поліція встановлює всі обставини і причини події.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.