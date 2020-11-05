Київського поліцейського спіймали на збуті амфетаміну. ФОТО

Старший оперуповноважений продавав амфетамін по 400 грн за грам. Колеги провели у нього дві контрольні закупівлі і затримали.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинами ГУ НП у м.Києві налагодив канал збуту наркозалежним особам психотропної речовини амфетамін по 400 гривень за грам.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели у поліцейського дві контрольні закупівлі амфетаміну", - сказано в повідомленні.

Поліцейського затримали і збираються повідомити йому підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (торгівля наркотиками). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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