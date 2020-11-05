У Києві рятувальники зняли чоловіка з високовольтної електроопори, - ДСНС. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"5 листопада, о 17:36 у столичну Службу порятунку 101 від правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на вул. Єлизавети Чавдар на електроопорі перебуває людина. По прибуттю було встановлено, що чоловік перебуває на високовольтній електроопорі, напруга на якій сягає 110 кВт. Для порятунку людини і встановлення спецтехніки, рятувальникам довелося очікувати відключення опори від електроенергії", - сказано в повідомленні.
Приблизно о 20:30 було відключено електропостачання та отримано дозвіл на проведення робіт. За допомогою 90-метрового колінчастого підйомника, рятувальники ДСНС спільно з рятувальниками КАРС зняли чоловіка з електроопори і передали медикам і співробітникам поліції, які і встановлюватимуть обставини події.
Зазначається, що екстремал не постраждав.