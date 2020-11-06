У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС. ФОТОрепортаж

За підсумками виконання бойових стрільб із ЗРК "Стріла-10" переможцями конкурсу на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії ЗСУ стали четвертокурсники факультету ППО Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Захід тривав кілька днів на полігоні у Рівненській області. За право називатися найкращими воїнами-зенітниками поборолися військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ, морської піхоти, а також Десантно-штурмових військ.

Судді змагання визначали переможців за підсумками проведення трьох номінацій, а саме: "військово-професійна", "зенітна естафета" та "відбиття нападу противника".

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У результаті, курсанти з Харкова посіли два перші і одне друге місце.

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