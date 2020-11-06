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У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС. ФОТОрепортаж

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За підсумками виконання бойових стрільб із ЗРК "Стріла-10" переможцями конкурсу на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії ЗСУ стали четвертокурсники факультету ППО Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС 01

Захід тривав кілька днів на полігоні у Рівненській області. За право називатися найкращими воїнами-зенітниками поборолися військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ, морської піхоти, а також Десантно-штурмових військ.

У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС 02

Судді змагання визначали переможців за підсумками проведення трьох номінацій, а саме: "військово-професійна", "зенітна естафета" та "відбиття нападу противника". 

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У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС 03
У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС 04

У результаті, курсанти з Харкова посіли два перші і одне друге місце.

У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС 05

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Топ коментарі

  • Ozirius Shewu
    Коли зелені остолопи не виконали ЖОДНОЇ програми озброєнь, то залишилось тільки влаштовувати конкурси стрільби з гармат, які ще при СРСР були виготовлені. Ну - ну. Від границі з окупантом до Харкова 40 км, тому, що вони там будуть збивати , коли ракети будуть запущені з території РФ? Для збиття такої зброї потрібні нові технології і нові озброєння, а також такі навчальні заклади і виробництва озброєнь потрібно переносити в глибину країни. Харків нехай займається культурою, цивільним виробництвом, а танкобудування , подібні військові училища прибрати в центральні області України, бо у разі війни не буде кому збивати дрони окупантів. Вже в Криму до балувались наші тупорилі еліти, коли не було ротації офіцерів, які жили поруч з окупантами на сусідніх квартирних площадках. Вже коли спостерігаєш війну в Нагірному Карабасі бачиш, що ракети з безпілотників занадто повільно підлітають до цілей, принаймні, їх чудово видно на відео. Ось де повинні бути задіяні молоді розумні курсанти для створення нових озброєнь.
  • Z condor
    Кращі підрозділи Азербайджану показали себе в Нагірному Карабаху, з них треба брати приклади, а ті дорослі хлопчики ХНУПС із забавками та зі справжньою зброєю -це відголосок часів СРСР ( соцзмагання, кращий у підрозділі, грамоти, вимпели, подяки....), тупість аж зашкалює, може тим настрашите кацапського верховного. А наш верховний каже "главное, что не стреляют".
    Підготовка військових потребує тишини і таємності, в цьому її перевага і тривоги противника.
    Коли такі ЗРК вийдуть на східний державний кордон України з РФ за Новоазовськ і Луганськ, то можна і в газетах тішитись.
  • Семён Семёныч 3ebbab94
    первонах В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС - Цензор.НЕТ 5963
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