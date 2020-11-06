Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

Київською міською прокуратурою спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції та слідчими поліції Києва викрито та затримано учасників злочинної групи, які організували діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення метадону та збували його на території України та країн близького зарубіжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

Згідно з матеріалами слідства, на початку літа 2020 року 50-річна громадянка Російської Федерації разом зі спільниками - громадянами України та громадянкою РФ організували на території Київської області діяльність високотехнологічної лабораторії з виготовлення психотропних речовин.

Спільники безпосередньо виготовляли метадон, а мешканка Російської Федерації здійснювала загальне керування та налагоджувала канали збуту виготовленого "товару", як на території України, так і за її межами, а саме - у Росії та Білорусії.

Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти майже 100 кг метадону щомісячно, що еквівалентно 800 тис. доз для роздрібного продажу.

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04.11.2020 під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури співробітниками ДБН НП України проведено обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи та в приміщенні, де здійснювався синтез наркотичного засобу метадон.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили майже 35 кг метадону, приблизно 1 тонну прекурсорів, достатніх для виготовлення понад 250 кг наркотичного засобу метадон, понад 250 кг хімічних сполук, приблизно 500 одиниць обладнання (колби, пробірки, мірні стакани, холодильники, реактори), гроші в сумі 35 тис. доларів США та інші речові докази.

Оціночна вартість вилученого становить близько 50 млн гривень.

Трьох учасників злочинної групи затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.

На вилучені речові докази та майно учасників злочинної організації буде накладено арешт.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За незаконні дії зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.













Фото: сайт прокуратури