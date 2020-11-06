Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України запобігли корупційному призначенню на керівну посаду у Міністерстві оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Києва "підбирала" кандидатів на роботу в Головному управлінні майна та ресурсів Міноборони України. За 60 тис. доларів США вона запропонувала очолити центральний орган управління відомства колишньому директору одного з державних підприємств. "Вирішити питання" жінка обіцяла через спільників у Міноборони та Мінюсті.

Правоохоронці затримали зловмисницю в Одесі під час одержання "авансу" в розмірі 5 тис. американських доларів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, у тому числі посадовців, причетних до корупційної оборудки.

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