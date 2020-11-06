"Мы есть! Мы хотим есть!": сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Стіна".
Спочатку учасники акції зібралися у сквері на площі Свободи. Потім вони перебазувалися до обласної адміністрації.
Люди тримають плакати "Ми хочемо їсти", "Як платити оренду?", "Дайте працювати", "Моїй дитині потрібна куртка", "Після 20:00 зростає лише безробіття" та інші.
Власники кафе і ресторанів, а також бармени та інші працівники вимагають створити робочу групу спільно з органами влади, щоб відпрацювати рішення про роботу закладів громадського харчування на карантині.
Протестувальники зазначили, що їм не вижити в таких умовах карантину. Одна з вимог протестувальників: надати можливість вибирати час роботи за форматом закладу: день, вечір, ніч.
"З обов'язковим дотриманням усіх норм карантинної безпеки", - наголошують організатори.
До акції протесту біля будівлі ОДА долучився власник кафе з єнотами. Владислав Киянський прийшов на протест з твариною. Він повідомив, що після повного локдауну навесні ледве відновив бари. Він зазначив, що все зробив з нуля в цій країні. У нього майже сотня працівників. І йти у відпустку за свій рахунок вони просто не можуть.
Людям у прямому сенсі немає за що жити. Все літо бари працювали, щоб віддавати борги за весну, а тепер знову йти в повний локдаун - це означає поховати бізнес.
Фото: Telegram-канал Харкова