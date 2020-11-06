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"Мы есть! Мы хотим есть!": сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У самому центрі Харкові відбулася масова акція протесту. Харків'яни, що представляють сферу громадського харчування, вимагають послаблення карантинного режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Стіна".

Спочатку учасники акції зібралися у сквері на площі Свободи. Потім вони перебазувалися до обласної адміністрації.

Люди тримають плакати "Ми хочемо їсти", "Як платити оренду?", "Дайте працювати", "Моїй дитині потрібна куртка", "Після 20:00 зростає лише безробіття" та інші.

Мы есть! Мы хотим есть!: сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест 01

Власники кафе і ресторанів, а також бармени та інші працівники вимагають створити робочу групу спільно з органами влади, щоб відпрацювати рішення про роботу закладів громадського харчування на карантині.

Протестувальники зазначили, що їм не вижити в таких умовах карантину. Одна з вимог протестувальників: надати можливість вибирати час роботи за форматом закладу: день, вечір, ніч.

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"З обов'язковим дотриманням усіх норм карантинної безпеки", - наголошують організатори.

Мы есть! Мы хотим есть!: сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест 02

До акції протесту біля будівлі ОДА долучився власник кафе з єнотами. Владислав Киянський прийшов на протест з твариною. Він повідомив, що після повного локдауну навесні ледве відновив бари. Він зазначив, що все зробив з нуля в цій країні. У нього майже сотня працівників. І йти у відпустку за свій рахунок вони просто не можуть.

Людям у прямому сенсі немає за що жити. Все літо бари працювали, щоб віддавати борги за весну, а тепер знову йти в повний локдаун - це означає поховати бізнес.

Мы есть! Мы хотим есть!: сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест 03
Мы есть! Мы хотим есть!: сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест 04
Мы есть! Мы хотим есть!: сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест 05
Фото: Telegram-канал Харкова

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    публика на 90% голоснувшая за кернеса и зеленского внезапно обнаружила шо ей нечего есть)
  • 5 копійок
    Їжте Бубачку з асфальтом. "Мы есть! Мы хотим есть!": сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест - Цензор.НЕТ 6667
  • Старый зольдат
    МИНУТОЧКУ!
    Полтора года тому назад вы стали кушать ЗЕлёное дерьма и убеждать нас, составить вам компанию. Так чем вы не довольны? Хотите есть? Еште. Полной ложкой.
    Да, не забудите от Кернеса зачарпнуть. Из его судна.
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