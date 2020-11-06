"Мы есть! Мы хотим есть!": сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У самому центрі Харкові відбулася масова акція протесту. Харків'яни, що представляють сферу громадського харчування, вимагають послаблення карантинного режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Стіна".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Спочатку учасники акції зібралися у сквері на площі Свободи. Потім вони перебазувалися до обласної адміністрації.

Люди тримають плакати "Ми хочемо їсти", "Як платити оренду?", "Дайте працювати", "Моїй дитині потрібна куртка", "Після 20:00 зростає лише безробіття" та інші.

Власники кафе і ресторанів, а також бармени та інші працівники вимагають створити робочу групу спільно з органами влади, щоб відпрацювати рішення про роботу закладів громадського харчування на карантині.

Протестувальники зазначили, що їм не вижити в таких умовах карантину. Одна з вимог протестувальників: надати можливість вибирати час роботи за форматом закладу: день, вечір, ніч.

Також читайте: Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму

"З обов'язковим дотриманням усіх норм карантинної безпеки", - наголошують організатори.

До акції протесту біля будівлі ОДА долучився власник кафе з єнотами. Владислав Киянський прийшов на протест з твариною. Він повідомив, що після повного локдауну навесні ледве відновив бари. Він зазначив, що все зробив з нуля в цій країні. У нього майже сотня працівників. І йти у відпустку за свій рахунок вони просто не можуть.

Людям у прямому сенсі немає за що жити. Все літо бари працювали, щоб віддавати борги за весну, а тепер знову йти в повний локдаун - це означає поховати бізнес.







Фото: Telegram-канал Харкова