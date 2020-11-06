СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення "євроблях". ФОТОрепортаж
Про це пише пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що протиправний механізм був організований посадовими особами митного посту "Солотвино" разом з іншими цивільними особами. До незаконної діяльності працівники митниці залучали громадян іноземних держав для легалізації цієї оборудки.
На кордоні зловмисники вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення автомобілів, які прибували із-за кордону в режимі тимчасового ввезення. Вартість своїх послуг митники оцінювали у середньому 700 євро за автомобіль. За оперативними даними, у середньому за зміну через митний пост вони пропускали до 10 "євроблях".
За наявною інформацією, корупційна схема "працювала" 3 місяці, у ній були задіяні дві зміни митників.
Організатора та двох посередників правоохоронці викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2,6 тисячі євро за ввезення 4 автомобілів.
Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.