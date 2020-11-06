Двоє керівників установ облспоживспілки Донеччини вимагали понад 2,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила двох чиновників Маріупольської міжрайонної установи облспоживспілки та Донецького обласного союзу споживчих товарів на отриманні великої суми хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, посадовці вимагали понад 2,5 мільйона у гривневому еквіваленті від представника місцевої комерційної структури у сфері нерухомості. За цю суму фігуранти обіцяли підприємцю надати право на придбання за заниженою вартістю складських приміщень, що перебувають на балансі однієї з установ споживчої кооперації.

Правоохоронці затримали обох посадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Маріуполі під час передачі всієї суми хабаря.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

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