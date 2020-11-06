Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура. ФОТО
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що чоловік зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.
Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався завдати тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі.
Щоб припинити незаконні дії правопорушника один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.
Внаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у виді хімічного опіку рогівки І-ІІ ступеня обох очей.
Зараз вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру і обрання запобіжного заходу.