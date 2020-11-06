"Так це ти мені влаштував, Колю?": Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко. ФОТО

Нардеп Гео Лерос, який вчора побився в Раді з колегою Олександром Юрченком, звинуватив у цьому "слугу народу" Миколу Тищенка.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На фотографіях видно, як Коля Тищенко вчора тренував нардепа Юрченка, поправляв йому зачіску і записував на свій телефон те саме відео, де нардеп-хабарник розповідає, як я на нього напав", - написав він.







Лерос також нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського, що Юрченко "обов'язково буде сидіти в тюрмі".

"Але за фактом він продовжує ходити в парламент, голосувати в унісон зі "Слугою народу", отримувати конверт від Холодова і вказівки від Тищенка", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора нардепи Юрченко і Лерос побилися в кулуарах Ради.

Дивіться: Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради. ВIДЕО (оновлено)