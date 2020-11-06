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"Так це ти мені влаштував, Колю?": Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко. ФОТО

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Нардеп Гео Лерос, який вчора побився в Раді з колегою Олександром Юрченком, звинуватив у цьому "слугу народу" Миколу Тищенка.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На фотографіях видно, як Коля Тищенко вчора тренував нардепа Юрченка, поправляв йому зачіску і записував на свій телефон те саме відео, де нардеп-хабарник розповідає, як я на нього напав", - написав він.

Так це ти мені влаштував, Колю?: Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко 01
Так це ти мені влаштував, Колю?: Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко 02
Так це ти мені влаштував, Колю?: Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко 03

Лерос також нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського, що Юрченко "обов'язково буде сидіти в тюрмі".

"Але за фактом він продовжує ходити в парламент, голосувати в унісон зі "Слугою народу", отримувати конверт від Холодова і вказівки від Тищенка", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора нардепи Юрченко і Лерос побилися в кулуарах Ради.

Дивіться: Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради. ВIДЕО (оновлено)

Так це ти мені влаштував, Колю?: Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко 04

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Топ коментарі

  • Zemer
    У Коли алиби, он лепил котлеты из зелёного пластилина
  • Маркиз
    Зато без барыг™

    Фейсбук напоминает, что два года назад я писал текст о том, как генпрокурор Луценко подал в отставку, в связи с тем, что общественность была недовольна тем, как идёт расследование убийства Гандзюк.
    Херовый, конечно, прокурор был, кто ж спорит. Насколько помню, главная претензия была к тому, что он картавит.
    То ли дело сейчас.
    "Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко - Цензор.НЕТ 5198
    Сейчас генпрокурор отличный.
    Отставку тебе в глотку так запихает, что из задницы торчать будет.
    Да и убийцы Гандзюк давно найдены: это Риффмастер, Дугарь и Кузьменко.

    Что? Не её убийцы? Да по...й, главное что виновны, вот и президент Зеленский подтвердил, заглянул им в глаза и увидел там состав преступления, улики, умысел и приговор присяжных.

    Сейчас-то конечно другое дело, отличный прокурор.
    В отставку нервно не подаёт, и главное не картавит.
    То-то я смотрю активисты все файеры себе в жопу поглубже запихали, и оттуда ими подмигивают.
    Хорошо жить стало.
    Порядок в стране.
    Vladimir Zavgorodny
  • Myroslav Hrabovsky
    Цирк на дроті від жопастого паяца.
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