Зеленський відвідав новий КПВВ "Щастя" на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Луганської області президент України Володимир Зеленський разом з представниками дипломатичних місій оглянув новий контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя", який розпочне роботу 10 листопада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.





Зеленський також відвідав відділення "Ощадбанку", пошту та Центр надання адміністративних послуг, які розташовані на КПВВ "Щастя".

"Це дуже сучасний КПВВ, дуже швидко побудували ЦНАП, який надає 88 адміністративних послуг, що дуже важливо для всіх громадян України, для цивільних людей, які перебувають на нашій стороні та на тимчасово окупованих територіях", – зазначив президент.

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Глава держави зауважив, що завдяки наявності відділення банку на цьому КПВВ можна здійснювати банківські операції та обмін валют. Також є аптека й кімната матері та дитини. На КПВВ передбачені всі умови як для пішохідного переходу, так і для проїзду автомобілів.

За словами президента, відповідно до домовленостей, досягнутих у межах переговорів у нормандському та мінському форматах, 10 листопада, крім КПВВ "Щастя", також буде відкрито КПВВ "Золоте". Обидва пункти за рівнем сервісу не поступатимуться КПВВ у районі Станиці Луганської.









"Для нас важливо, щоб усі побачили, яка велика робота зроблена, на якому все високому рівні. Щоб люди, які приїжджають з тимчасово окупованих територій, бачили, яка Україна: сучасна, асфальтована, мирна й безпечна", – зазначив Зеленський.

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У межах розбудови інфраструктури КПВВ "Щастя" проведено ремонт мосту через річку Сіверський Донець та завершується відновлення дорожнього покриття автотраси Н-21. Буде забезпечено автобусне перевезення до пункту пропуску. Станом на цей час робота КПВВ "Щастя" (до окремого розпорядження командування ООС) здійснюватиметься виключно в пішохідному варіанті. Як передбачається, щоденна пропускна спроможність КПВВ "Щастя" становитиме на в'їзд/виїзд від 3 тис. до 5 тис. транспортних засобів.