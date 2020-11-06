У Харкові внаслідок ДТП автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту, п'ятеро постраждалих, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Харкові внаслідок ДТП легковий автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Гвардійців Широнінців 6 листопада о 12:35. Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобіля Honda Civic, який рухався головною дорогою, з Suzuki Grand Vitara, який виїжджав із прибудинкової території. Від удару Honda Civic відкинуло в будівлю зупинки громадського транспорту.

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Внаслідок ДТП тілесних ушкоджень зазнали 28-річний водій і четверо пасажирів автомобіля Honda. 79-річний водій Suzuki від госпіталізації відмовився.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі.