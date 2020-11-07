Заступник директора департаменту Харківської міськради крав гроші, виділені на ремонт багатоповерхівок, - прокуратура. ФОТО
Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж 2019 року директор ТОВ, за погодженням з іншими учасниками організованої групи, вносив до кошторисної документації та актів виконаних робіт завчасно узгоджені з керівництвом департаменту міськради завідомо неправдиві відомості про вартість використаних будівельних матеріалів під час проведення поточного і капітального ремонтів багатоповерхових будинків у Харкові, які підписував заступник директора цього ж департаменту", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, унаслідок їхніх дій було завдано збитків на сотні тисяч гривень. Точний розмір збитків встановлюється.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, ведеться досудове розслідування.
Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення місця перебування інших членів групи.