Заступник директора департаменту Харківської міськради крав гроші, виділені на ремонт багатоповерхівок, - прокуратура. ФОТО

Заступник директора департаменту Харківської міської ради і директор товариства з обмеженою відповідальністю підозрюються у заволодінні бюджетними коштами, вчиненим організованою групою, і службовій підробці (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж 2019 року директор ТОВ, за погодженням з іншими учасниками організованої групи, вносив до кошторисної документації та актів виконаних робіт завчасно узгоджені з керівництвом департаменту міськради завідомо неправдиві відомості про вартість використаних будівельних матеріалів під час проведення поточного і капітального ремонтів багатоповерхових будинків у Харкові, які підписував заступник директора цього ж департаменту", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, унаслідок їхніх дій було завдано збитків на сотні тисяч гривень. Точний розмір збитків встановлюється.







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Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, ведеться досудове розслідування.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення місця перебування інших членів групи.