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Заступник директора департаменту Харківської міськради крав гроші, виділені на ремонт багатоповерхівок, - прокуратура. ФОТО

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Заступник директора департаменту Харківської міської ради і директор товариства з обмеженою відповідальністю підозрюються у заволодінні бюджетними коштами, вчиненим організованою групою, і службовій підробці (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж 2019 року директор ТОВ, за погодженням з іншими учасниками організованої групи, вносив до кошторисної документації та актів виконаних робіт завчасно узгоджені з керівництвом департаменту міськради завідомо неправдиві відомості про вартість використаних будівельних матеріалів під час проведення поточного і капітального ремонтів багатоповерхових будинків у Харкові, які підписував заступник директора цього ж департаменту", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, унаслідок їхніх дій було завдано збитків на сотні тисяч гривень. Точний розмір збитків встановлюється.

Заступник директора департаменту Харківської міськради крав гроші, виділені на ремонт багатоповерхівок, - прокуратура 01
Заступник директора департаменту Харківської міськради крав гроші, виділені на ремонт багатоповерхівок, - прокуратура 02
Заступник директора департаменту Харківської міськради крав гроші, виділені на ремонт багатоповерхівок, - прокуратура 03

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Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, ведеться досудове розслідування.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення місця перебування інших членів групи.

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
  • Шрек Баблокат
    хмм.. стандартный набор лиц для этой ситуации:
    - нач Департамента жилищного хозяйства Рома Нехорошков
    - его зам Александр Лемент
    - корефан Лемента - комерц Кирилл Михайлов..

    летом этого года их громко обыскивали по другому уг делу..
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Да как он посмел воровать из нашего кармана, это что все чиновники такие? Замдиректора департамента Харьковского горсовета воровал деньги, выделенные на ремонт многоэтажек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9505
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