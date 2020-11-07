Новини Фото

Двоє співробітників поліції Київщини вимагали "борг" у охоронної фірми - їх взяли на гарячому. ФОТОрепортаж

4 85310
Співробітники Державного бюро розслідувань затримали двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, які вимагали від цивільної особи гроші за сплату надуманого боргу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, двоє поліцейських вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис. грн компенсації за нібито невиконання домовленостей про проведення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав стосунку", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними ДБР, йшлося про вимагання 500 тис. грн.

6 листопада 2020 року співробітники ДБР затримали правоохоронців після одержання ними частини грошових коштів у розмірі 85 тис. грн. Зазначається, що під час затримання правоохоронці намагалися втекти.

Двоє співробітників поліції Київщини вимагали борг у охоронної фірми - їх взяли на гарячому 01
Двоє співробітників поліції Київщини вимагали борг у охоронної фірми - їх взяли на гарячому 02
Двоє співробітників поліції Київщини вимагали борг у охоронної фірми - їх взяли на гарячому 03

Читайте також: Підлітки пограбували херсонську пенсіонерку, молодшому "грабіжникові" лише 13

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України, а також про обрання запобіжного заходу.

У разі доведення провини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Сотрудники Стратегического департамента.... Что за уровень "стратегов", так тупо погореть.... "Пытались сбежать"... Ни хвост засечь, даже сбежать не смогли. С улицы их, что-ли, набирают?
  • 5 копійок
    Поліцаї ті ж самі менти. Бандюки в погонах.
  • Dracosha Skuns
    Славные "последователи" уничтоженного УБОП: ни украсть, чтобы не спалиться, ни посторожить, чтобы не украли.
    Они на "подработке" были - кукурузу сторожили. Пришли за долларами, а им - гривны в руки и на кичу. Привет!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини