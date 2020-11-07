В Умані почали проводити операції на серці. ФОТОрепортаж

У реконструйованому відділенні Уманської центральної районної лікарні встановили дороге сучасне обладнання, яке дозволить медикам проводити складні кардіологічні оперативні втручання.

Про це повідомляє голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук.

"Вартість ангіографа - 23 млн грн, на ремонтні роботи в приміщенні відділення витратили 11 млн грн, на 4 млн грн придбали інше медичне обладнання для повноцінної роботи. Все це - кошти державного, обласного та місцевого бюджетів і меценатів", - йдеться в пості.

За його словами, район досить віддалений від обласного центру, тому можливість надання невідкладної медичної допомоги дозволить рятувати більше людей.

"Окремо дякую людям, без яких обладнання нічого не вартує, нашим медикам і фахівцям, які виростили не одного професіонала у галузі кардіохірургії: директору національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Василю Лазоришинцю, заступнику директора з наукової роботи Анатолію Руденку, які дали високу оцінку роботі відділення, а також фахівцям нашого Черкаського обласного кардіоцентру", - написав Сергійчук.





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