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Морські спецпризначенці ВМС України відпрацювали зачистку будівель уночі. ФОТО

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У 73-му морському центрі спеціального призначення відбулися тренування із "зачистки" будинків у нічний час доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Морські спецпризначенці ВМС України відпрацювали зачистку будівель уночі 01

Оператори центру в складі групи навчалися зачищати будівлі з використанням різноманітного сучасного обладнання для ведення бойових дій вночі.

Морські спецпризначенці ВМС України відпрацювали зачистку будівель уночі 02
Морські спецпризначенці ВМС України відпрацювали зачистку будівель уночі 03

"Вночі менше кут зору та обмежена видимість, а навісне обладнання створює дискомфорт. При цьому ми повинні діяти чітко та злагоджено, адже темрява дає й перевагу, особливо для підготовленої групи. Такі навчання дуже корисні та цікаві, а обладнання, яке ми маємо, дозволяє максимально ефективно відпрацювати безліч можливих сценаріїв", – пояснює один з учасників тренувань.

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Морські спецпризначенці ВМС України відпрацювали зачистку будівель уночі 04

Більшість завдань під час тренувань виконувались вночі, а локації використовувались такі, які б вони були при виконанні реальних завдань.

Морські спецпризначенці ВМС України відпрацювали зачистку будівель уночі 05

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Топ коментарі

  • Утилизация ватников
    Когда главком - зеленое обдристанное чмо, никакой спецназ ничего не сделает. У власти баран, а не лев.
  • Maxim Ak-Murza
    Спецназ тут причем? Это же не спецназ деликатесами обжирался, пока Журавель кровью истекал.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    Шоб вы так сержанта Журавля вытаскивали.... Морской спецназ ВМС Украины отработал зачистку зданий ночью - Цензор.НЕТ 2094
    морской спецназ
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