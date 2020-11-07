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Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України викрила протиправну схему фейкового продажу керівних посад в ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ 01

Досудове слідство встановило, що організував оборудку чинний співробітник Нацполіції області разом зі спільниками. Зловмисники, прикриваючись нібито існуючими зв’язками у "високих кабінетах", запевняли, що можуть пролобіювати питання призначення на будь-які керівні посади начальника у системі обласної Нацполіції.

За можливість очолити відомство ділки вимагали від чинних працівників поліції 500 тисяч доларів США. Призначення на посаду керівників підрозділів поліції оцінювалось від 50 до 100 тисяч американських доларів.

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Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ 02

Правоохоронці затримали працівника Нацполіції разом зі спільником, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу одного з торгових центрів Рівного, під час отримання першої частини коштів у розмірі 25 тисяч доларів США.

Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ 03
Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ 04

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Операція із викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Топ коментарі

  • cimbitep
    насколько же выгодно работать в мусарне, что некоторые готовы заплатить пол миллиона долларов за должность? этой суммы большинству украинцев хватит прожить всю жизнь, горя не зная.
  • Антип61
    Брат Ермака подал иск в суд о нечестной конкуренции.
  • Sophia-Maria Duglass
    Задержали продавца
    А начальника полиции по ровенской области УВОЛИЛИ ?
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