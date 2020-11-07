Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила протиправну схему фейкового продажу керівних посад в ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Досудове слідство встановило, що організував оборудку чинний співробітник Нацполіції області разом зі спільниками. Зловмисники, прикриваючись нібито існуючими зв’язками у "високих кабінетах", запевняли, що можуть пролобіювати питання призначення на будь-які керівні посади начальника у системі обласної Нацполіції.

За можливість очолити відомство ділки вимагали від чинних працівників поліції 500 тисяч доларів США. Призначення на посаду керівників підрозділів поліції оцінювалось від 50 до 100 тисяч американських доларів.

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Правоохоронці затримали працівника Нацполіції разом зі спільником, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу одного з торгових центрів Рівного, під час отримання першої частини коштів у розмірі 25 тисяч доларів США.





У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Операція із викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.