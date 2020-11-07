Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави ознайомився з тактико-спеціальними заняттями прикордонників. Група швидкого реагування продемонструвала відбиття збройної провокації.
Президент також оглянув зразки спеціальної техніки – автомобілі "Козак-2", "КрАЗ Кугуар", Land Rover та ознайомився з обладнанням спеціальної комплексної інформаційно-комунікаційної апаратної, яка призначена для забезпечення надійного зв’язку у польових умовах.
Володимиру Зеленському продемонстрували зразки озброєння та прилади радіологічного контролю, які є у прикордонників.
Також Глава держави оглянув приміщення мобільного польового шпиталю, розрахованого на прийом 60 пацієнтів. Лабораторне відділення оснащене сучасним обладнанням, зокрема рентген-апаратами, апаратами комп’ютерної томографії та УЗД. Частину обладнання закуплено за рахунок коштів, виділених з Фонду боротьби з COVID-19. Польовий шпиталь має необхідне обладнання для опалення у зимовий період.
В адміністративній будівлі відділення Президентові продемонстрували систему відеоспостереження за кордоном, навчальні кабінети та їдальню.
У режимі відеозв’язку Глава держави заслухав доповіді начальників прикордонних загонів.
Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з прикордонниками та вручив державні нагороди.
Присутні також вшанували пам’ять загиблих прикордонників хвилиною мовчання.