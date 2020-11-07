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Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині. ФОТОрепортаж

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Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав відділення інспекторів прикордонної служби "Розсипне".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 01

Глава держави ознайомився з тактико-спеціальними заняттями прикордонників. Група швидкого реагування продемонструвала відбиття збройної провокації.

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 02
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 03
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 04
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 05
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 06

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 07
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 08

Президент також оглянув зразки спеціальної техніки – автомобілі "Козак-2", "КрАЗ Кугуар", Land Rover та ознайомився з обладнанням спеціальної комплексної інформаційно-комунікаційної апаратної, яка призначена для забезпечення надійного зв’язку у польових умовах.

Володимиру Зеленському продемонстрували зразки озброєння та прилади радіологічного контролю, які є у прикордонників.

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Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 09
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 10
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 11
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 12

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 13
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 14

Також Глава держави оглянув приміщення мобільного польового шпиталю, розрахованого на прийом 60 пацієнтів. Лабораторне відділення оснащене сучасним обладнанням, зокрема рентген-апаратами, апаратами комп’ютерної томографії та УЗД. Частину обладнання закуплено за рахунок коштів, виділених з Фонду боротьби з COVID-19. Польовий шпиталь має необхідне обладнання для опалення у зимовий період.

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 15
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 16
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 17

В адміністративній будівлі відділення Президентові продемонстрували систему відеоспостереження за кордоном, навчальні кабінети та їдальню.

У режимі відеозв’язку Глава держави заслухав доповіді начальників прикордонних загонів.

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Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 18

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 19

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з прикордонниками та вручив державні нагороди.

Присутні також вшанували пам’ять загиблих прикордонників хвилиною мовчання.

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 20
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 21
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 22
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 23
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 24

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 25

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 8470
  • SANDY
    ти вже ляпнув, для чого повторюватися Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 2103
  • oleg1966
    Шмаркля всячески изображает роль Президента, а выходит одно дерьмо
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