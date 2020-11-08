60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Про це повідомило регіональне управління Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Порушників виявили у відселених селах Росоха і Ясен, а також в лісовому масиві. Всі вони виявились мешканцями Київщини. Люди незаконно проникли в заборонену зону, щоб назбирати грибів.
За всіма фактами порушено кримінальні провадження за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки (ст. 267-1 КК України). Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.
Крім того, за несанкціоноване проникнення в зону відчуження поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (ст.46-1 КУоАПП). Їх спрямовано в суд для ухвалення рішення.