60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Київській області під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцейські виявили трьох грибників, які намагалися вивезти 60 кілограмів грибів за територію зони радіоактивного забруднення без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю.

Про це повідомило регіональне управління Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Порушників виявили у відселених селах Росоха і Ясен, а також в лісовому масиві. Всі вони виявились мешканцями Київщини. Люди незаконно проникли в заборонену зону, щоб назбирати грибів.







Дивіться також: Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ. ФОТО

За всіма фактами порушено кримінальні провадження за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки (ст. 267-1 КК України). Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Крім того, за несанкціоноване проникнення в зону відчуження поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (ст.46-1 КУоАПП). Їх спрямовано в суд для ухвалення рішення.