Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка. ФОТОрепортаж

Житомирські прикордонники виявили трьох осіб, серед яких громадянин Росії, який незаконно перебуває в Україні. Вони без дозволів вивозили кругляк хвойної породи.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники відділу "Млачівка" Житомирського загону зупинили транспортний засіб, вщерть завантажений деревиною. Під час перевірки документів у трьох чоловік, які перебували у вантажному мікроавтобусі, з'ясувалося, що жодних дозволів на ліс і його заготівлю у чоловіків немає. Крім цього, один із правопорушників виявився громадянином Росії, відповідно до законодавства перевищив законні терміни перебування в Україні", - йдеться в повідомленні.







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Зазначається, що на місце правопорушення неподалік селища Луговики Київської області прикордонники викликали поліцейських, які згодом вилучили транспортний засіб і близько трьох кубометрів кругляка хвойної породи.

На громадянина РФ складено адміністративні документи за порушення ч. 1 ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України), рішення за якими приймуть фахівці Державної міграційної служби України.

Крім того, прикордонники повідомили правоохоронцям про виявлення в діях чоловіків ознак кримінальних злочинів за ст. 185 КК (крадіжка) і 246 КК (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).

Слідчі дії тривають.