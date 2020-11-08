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Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка. ФОТОрепортаж

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Житомирські прикордонники виявили трьох осіб, серед яких громадянин Росії, який незаконно перебуває в Україні. Вони без дозволів вивозили кругляк хвойної породи.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники відділу "Млачівка" Житомирського загону зупинили транспортний засіб, вщерть завантажений деревиною. Під час перевірки документів у трьох чоловік, які перебували у вантажному мікроавтобусі, з'ясувалося, що жодних дозволів на ліс і його заготівлю у чоловіків немає. Крім цього, один із правопорушників виявився громадянином Росії, відповідно до законодавства перевищив законні терміни перебування в Україні", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка 01
Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка 02
Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка 03

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Зазначається, що на місце правопорушення неподалік селища Луговики Київської області прикордонники викликали поліцейських, які згодом вилучили транспортний засіб і близько трьох кубометрів кругляка хвойної породи.

На громадянина РФ складено адміністративні документи за порушення ч. 1 ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України), рішення за якими приймуть фахівці Державної міграційної служби України.

Крім того, прикордонники повідомили правоохоронцям про виявлення в діях чоловіків ознак кримінальних злочинів за ст. 185 КК (крадіжка) і 246 КК (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).

Слідчі дії тривають.

Топ коментарі

  • Привет
    3 куба это круто...это контрабанда века...😃
  • Яр Холодний
    "Аффтар" статті, Ви-б, хоча, людей не смішили... По-перше, як можна вивезти в Росію, автомобілем, "ліс-кругляк", якщо Житомирщина не має кордону з Росією? Навіть частина Чернігівщини, яка розташована на схід від Житомирщини, має кордон з Білоруссю... А Житомирську і Чернігівську область розділяє територія Київської області... По-друге, то не "ліс-кругляк", а "сухостій на дрова"... Достатньо глянуть на спиляні торці колод - "заболонна частина вже вражена грибком... Цей "ліс", у дошках, струхлявіє через пару років. Так що його можна лише на дрова пускать...
    А звинувачувать "громадянина РФ" у контрабанді лісу в Росію - все одно, що назвать "нелегалом ангольським" жителя Михайло-Коцюбинського, з-за того, що він чорношкірий і батько у нього - з Анголи...
  • Старий Маразматік
    Житомир + область - кордон Росії, це на якій мапі?
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