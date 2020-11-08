Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка. ФОТОрепортаж
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
"Прикордонники відділу "Млачівка" Житомирського загону зупинили транспортний засіб, вщерть завантажений деревиною. Під час перевірки документів у трьох чоловік, які перебували у вантажному мікроавтобусі, з'ясувалося, що жодних дозволів на ліс і його заготівлю у чоловіків немає. Крім цього, один із правопорушників виявився громадянином Росії, відповідно до законодавства перевищив законні терміни перебування в Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місце правопорушення неподалік селища Луговики Київської області прикордонники викликали поліцейських, які згодом вилучили транспортний засіб і близько трьох кубометрів кругляка хвойної породи.
На громадянина РФ складено адміністративні документи за порушення ч. 1 ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України), рішення за якими приймуть фахівці Державної міграційної служби України.
Крім того, прикордонники повідомили правоохоронцям про виявлення в діях чоловіків ознак кримінальних злочинів за ст. 185 КК (крадіжка) і 246 КК (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).
Слідчі дії тривають.