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У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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У Білорусі на черговий недільній акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка почалися затримання.

Про це повідомляє TUT.by, передає Цензор.НЕТ.

У центрі Мінська о 12:00 тисячі людей зібралися на площі Свободи і Немизі на "Марш народовладдя". Люди рушили до стели "Мінськ – місто-герой", де неподалік президентської резиденції силовики виставили загородження і кордони. О 12:30 біля стели люди вийшли на проїжджу частину проспекту Машерова. Біля Немиги утворилося кілька колон. Силовики почали вибіркові затримання і розігнали колону на вулиці Кальварійській.

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У Мінську відбувається Марш народовладдя, вже затримано понад 200 людей 01

Оточення біля стели "Мінськ – місто-герой"

У Мінську відбувається Марш народовладдя, вже затримано понад 200 людей 02

Колона протестувальників наближається до Немиги

У Мінську відбувається Марш народовладдя, вже затримано понад 200 людей 03

Розгін на Кальварійській

Зазначається, що в лавах силовиків багато невідомих осіб без розпізнавальних знаків із кийками, в бронежилетах і тактичних касках.

Також варто додати, що з 11:00 на вхід і вихід закрито п'ять центральних станцій метро, ​​ще на одній станції потяги не зупиняються. Мобільні оператори в Мінську, як зазвичай, "обмежили" доступ до інтернету.

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За даними правозахисного центру "Весна", в столиці вже затримали  210 людей.

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    Додавливает Лукашенка с Колей своих рабов. И цветов все меньше и меньше. Зима идет, не растут. Шо делать? Где брать цветы для ментов?
  • IN UA 7395a7cc
    У беларусов уже какой-то протест сурка - три месяца подряд, каждое воскресенье один и тот же хоровод.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Можно веточки елочек дарить скоро новый год! В Минске проходит "Марш Народовластия", уже задержаны более 100 человек - Цензор.НЕТ 9344
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