У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Про це повідомляє TUT.by, передає Цензор.НЕТ.
У центрі Мінська о 12:00 тисячі людей зібралися на площі Свободи і Немизі на "Марш народовладдя". Люди рушили до стели "Мінськ – місто-герой", де неподалік президентської резиденції силовики виставили загородження і кордони. О 12:30 біля стели люди вийшли на проїжджу частину проспекту Машерова. Біля Немиги утворилося кілька колон. Силовики почали вибіркові затримання і розігнали колону на вулиці Кальварійській.
Оточення біля стели "Мінськ – місто-герой"
Колона протестувальників наближається до Немиги
Розгін на Кальварійській
Зазначається, що в лавах силовиків багато невідомих осіб без розпізнавальних знаків із кийками, в бронежилетах і тактичних касках.
Також варто додати, що з 11:00 на вхід і вихід закрито п'ять центральних станцій метро, ще на одній станції потяги не зупиняються. Мобільні оператори в Мінську, як зазвичай, "обмежили" доступ до інтернету.
За даними правозахисного центру "Весна", в столиці вже затримали 210 людей.