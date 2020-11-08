У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У Білорусі на черговий недільній акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка почалися затримання.

Про це повідомляє TUT.by, передає Цензор.НЕТ.

У центрі Мінська о 12:00 тисячі людей зібралися на площі Свободи і Немизі на "Марш народовладдя". Люди рушили до стели "Мінськ – місто-герой", де неподалік президентської резиденції силовики виставили загородження і кордони. О 12:30 біля стели люди вийшли на проїжджу частину проспекту Машерова. Біля Немиги утворилося кілька колон. Силовики почали вибіркові затримання і розігнали колону на вулиці Кальварійській.

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Оточення біля стели "Мінськ – місто-герой"

Колона протестувальників наближається до Немиги

Розгін на Кальварійській

Зазначається, що в лавах силовиків багато невідомих осіб без розпізнавальних знаків із кийками, в бронежилетах і тактичних касках.

Також варто додати, що з 11:00 на вхід і вихід закрито п'ять центральних станцій метро, ​​ще на одній станції потяги не зупиняються. Мобільні оператори в Мінську, як зазвичай, "обмежили" доступ до інтернету.

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За даними правозахисного центру "Весна", в столиці вже затримали 210 людей.