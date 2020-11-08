Тисячі бюлетенів для опитування Зеленського знайдено утилізованими. ФОТОрепортаж

Після проведення опитування президента Володимира Зеленського величезну кількість бюлетенів виявили на звалищі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фотографії тюків із бюлетенів опублікував у фейсбуці співробітник Інституту держави і права ім. Корецького НАН України, голова ГО "Українська Україна" Андрій Смолій.

"Зеленському "важлива" ваша думка. Дуже "важливі" 5 питань. Настільки важливі, що цей мотлох просто викинули на смітник", - прокоментував він.

На опублікованих фото видно, що на бюлетенях стоять печатки і є підписи.







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Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількісного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Це опитування викликало широкий громадський резонанс щодо його легітимності та використання його результатів у майбутньому.

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