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У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК. ФОТОрепортаж

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Українська сторона СЦКК спільно з патрулями СММ ОБСЄ забезпечують контроль гарантії безпеки і дотримання режиму припинення вогню при проведенні будівельних робіт з відновлення моста через залізничні колії автомобільної траси Харків - Дебальцеве.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК 01

"Протягом тижня в підготовлені свердловини майбутніх несучих паль моста були встановлені і залиті бетоном металеві конструкції. Група розмінування ДСНС України обстежила прилеглі до мосту узбіччя. Також під час виконання робіт прибираються залишки бетонних блоків старого зруйнованого в результаті бойових дій 2014 моста. Роботи проводяться за планом і в певні терміни", - йдеться в повідомленні.

У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК 02
У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК 03
У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК 04

Також завершуються роботи з будівництва КППВ "Золоте" і "Щастя". Зокрема, на майданчику КПВВ "Щастя" встановлена автобусна зупинка. В районі КПВВ "Золоте" працівники філії "Лисичанський райавтодор" очистили узбіччя дороги від чагарнику, гілок, відремонтували бар'єрне та тросове огородження, а також пофарбували міст.

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У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК 05

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Топ коментарі

  • Beer Bear
    Щас нужен.при разведении войск что бы ватные танки проехали без проблем
  • Наталья Киенко
    Мне только-что сосед-пацан задал вопрос, который я сама себе задавала после прочтения материала. А Дебальцево уже контролируется Украиной или там еще хозяйничают орки? И зачем нам мост, соединяющий нас с оккупированной территорией? Чтобы по нему рашисты ринулись на наши вольные территории и чтобы их в танчиках не трусило во время езды? В то, что наши хомчаки могут разработать и осуществить план молниеносной атаки на Дебальцевскую группировку врага и ее уничтожение, я не верю. Тогда зачем? Вопрос знатокам!
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Первый вопрос - накуя !!! и второй вопрос - почему за наш счет ??!!! и третий вопрос - для кого мы ремонтируем или для каких целей ?! Или мы чет не знаем и только строим неутешительные догадки !?
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