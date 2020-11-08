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Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ

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Російське представництво при ОБСЄ опублікувало твіт про дискримінацію журналістів в Україні, супроводивши його знімком із затриманням фотокоррепондента російського видання "Медіазона" Давида Френкеля в Петербурзі в 2017 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая Газета".

Російська місія ОБСЄ написала про порушення свободи слова в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ 01

Твіт видалили після того, як це помітили користувачі соцмережі. Зараз в акаунті є пост з тими ж словами заступника директора департаменту інформації МЗС Максима Буякевича, але вже з іншою фотографією.

Російська місія ОБСЄ написала про порушення свободи слова в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ 02

У відаленому твіті використовувався знімок, на якому відображено момент затримання фотокореспондента на петербурзькому мітингу проти корупції 12 червня 2017 року.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Российская миссия ОБСЕ написала о "нарушении свободы слова" в Украине, добавив фото задержания журналиста в РФ - Цензор.НЕТ 2915
  • Татьяна Лайф
    Все, что нужно знать об обсе
  • Andriy Kalnyshevsky
    росийская миссия при ОБСЕ как мисия чикатило при детском садике
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