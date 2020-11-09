Рейсовий автобус перекинувся на Херсонщині, загинуло дві людини, понад десять травмовано, - поліція. ФОТО (оновлено)

На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус Херсон - Садове, за попередньою інформацією двоє людей загинули.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

"Відомо, що перекинувся рейсовий автобус Херсон - Садове, за попередньою інформацією загинуло двоє людей на місці, більш як десяток травмованих", - сказав Байдаров.

На місце виїхали слідчі, керівництво ГУ Нацполіції в області, встановлюються причини ДТП.

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Департамент комунікації обласної Нацполіції повідомив, що 51-річний водій маршрутного автобуса "Еталон", рухаючись із с. Садово в напрямку с. Антонівка, не вибрав безпечну швидкість руху, в результаті чого з'їхав у кювет і перекинувся.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки віком 42 і 54 років, близько 10 осіб травмовано.

Попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



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