Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху. ВІДЕО+ФОТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, представлених Telegram-каналом 1news.az, можна побачити велику колону автомобілів, що виїжджають з окупованих територій Азербайджану.
"Десятки тисяч цивільних християн тікають зі столиці Карабаху Степанакерта після того, як азербайджанська армія захопила Шушу і просунулася на північ від неї", - написав у Twitter військовий аналітик німецького видання Bild Джуліан Ріпці.
За його інформацією, на момент публікації азербайджанські військові перебували вже за 4 км на південь від Степанакерта, який "зараз зазнає обстрілу".
Раніше в неділю Алієв оголосив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією. Вірменська сторона спростувала це.
Шуша (арм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху, розташований за 11 км від Степанакерта - столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки.