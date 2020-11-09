Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Люди ходять через пішохідний перехід. Рух вулицею зупинено. Поліція розвертає автомобілі, які не встигли проїхати.
Підприємці зібралися біля фонтану Садко в центрі Сум. Вони мають плакати і прапорці з написами "Save ФОП", "Вимагаємо зберегти бізнес", "Економіка там, де бізнес", "Хочем працювати, а не жебракувати".
На акцію прийшли, за інформацією поліції, понад 700 людей.
"Проти карантину вихідного дня. Рахували збитки. Якщо ми закриємось хоч на одну суботу-неділю, ми закриємось назавжди. Всіх позвільняємо. Оренду платити нічим, допомоги нема ніякої", - розповів учасник акції Олександр.
Ексглава Сумської облради, учасник війни з російськими окупантами Семен Салатенко на сторінці в мережі Facebook заявив, що це наймасовіша акція протесту за останні місяці, а також опублікував вимоги протестувальників.
"Вимоги такі:
- скасування введення РРО (касових апаратів для малого бізнесу;
- скасування "карантину вихідного дня";
- припинити "кошмарити бізнес "в умовах карантину", - йдеться в повідомленні.