Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну. ФОТО

У місті Переяслав Київської області чоловік в стані наркотичного сп'яніння накинувся з ножем на вагітну жінку.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловік напав на вулиці на вагітну жінку без будь-яких мотивів і погрожував їй ножем.

"Жінка не постраждала, зловмисника затримано", - розповіли в главку.

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У повідомленні поліції значиться, що нападник - 27-річний місцевий житель, під час поверхневого огляду у нього виявили пакет з канабісом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК (хуліганство)", - йдеться в повідомленні.