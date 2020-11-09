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Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну. ФОТО

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У місті Переяслав Київської області чоловік в стані наркотичного сп'яніння накинувся з ножем на вагітну жінку.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловік напав на вулиці на вагітну жінку без будь-яких мотивів і погрожував їй ножем.

"Жінка не постраждала, зловмисника затримано", - розповіли в главку.

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Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну 01

У повідомленні поліції значиться, що нападник - 27-річний місцевий житель, під час поверхневого огляду у нього виявили пакет з канабісом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК (хуліганство)", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Лев Львовский 63975c6a
    Он был киборг из будущего посланный убить Сару Конер.
  • Александр Лихошва
    Обострение какое то ....
  • Сергей Якимец f3ff978b
    Какое будущее, такой и киборг! Срочно нужно что то менять Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну - Цензор.НЕТ 4974
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