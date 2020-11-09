Новини Фото

Мурал-оберіг із козаком Мамаєм з'явився в Авдіївці. ФОТОрепортаж

5 84513
У прифронтовій Авдіївці на одній з багатоповерхівок з'явився мурал "Козак Мамай".

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

Мурал-оберіг із козаком Мамаєм зявився в Авдіївці 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію, - Ткаченко

Як повідомляє "Вчасно", мурал із зображенням козака Мамая з'явився на стіні будинку № 14 на вулиці Гагаріна. Автором малюнка став художник із Харкова Олександр Брітц.

"За задумом, сакральний образ козака стане оберегом для міста, розташованого впритул до лінії розмежування, яке сьомий рік поспіль потерпає від обстрілів російських окупантів", - йдеться в дописі.

Мурал-оберіг із козаком Мамаєм зявився в Авдіївці 02
Мурал-оберіг із козаком Мамаєм зявився в Авдіївці 03

Мурал-оберіг із козаком Мамаєм зявився в Авдіївці 04

Топ коментарі

  • John Aba
    Класс! Это хорошая достопримечательность даже для большого города.
  • Danis Nielsen
    Может хватит привязывать Украину к московии через всяких там гагариных , Толстых и т д ? В Украине нет своих достойных которыми можно называть улицы ? Нужны обязательно с московии ?
  • Yakov Nemo
    Danis Nielsen Да шо вам все не так ? Погода так действует ,загуглите , кто такой как козак Мамай и кто такой Гагарин ,при чем здесь империя🙄🤔🤫
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини