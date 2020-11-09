Мурал-оберіг із козаком Мамаєм з'явився в Авдіївці. ФОТОрепортаж

У прифронтовій Авдіївці на одній з багатоповерхівок з'явився мурал "Козак Мамай".

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Як повідомляє "Вчасно", мурал із зображенням козака Мамая з'явився на стіні будинку № 14 на вулиці Гагаріна. Автором малюнка став художник із Харкова Олександр Брітц.

"За задумом, сакральний образ козака стане оберегом для міста, розташованого впритул до лінії розмежування, яке сьомий рік поспіль потерпає від обстрілів російських окупантів", - йдеться в дописі.



