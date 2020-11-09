Підприємці перекрили об'їзну дорогу Львова: Вимагають спрощеної системи оподаткування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Перекривають дорогу від 11 години. Таку акцію анонсували напередодні. Підприємці також хотіли перекрити дорогу Київ-Львів у селі Малі Підліски Жовківського району, дорогу Львів-Ужгород у Самборі та Стрию, дорогу Львів-Рава-Руська у селі Сопошин, Жовківського району та дорогу Львів-Краковець у Яворові.
ФОПи вимагають, аби Верховна Рада України скасувала законопроєкти №385031 і №385032, які запровадять повну фіскалізацію малого бізнесу.
Натомість вони наполягають, аби до 21 листопада парламент ухвалив альтернативні законопроєкти №3853-1 (2) та №3993, що дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
Законопроєкти, прийняття яких вимагають підприємці, з-поміж іншого скасовують норми про обов’язкові реєстратори розрахункових операцій для дрібного бізнесу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень.