Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили хакерське угрупування, яке втручалось у роботу комп’ютерних програм та інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів Вінниччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники протиправно змінювали офіційну інформацію навчальних закладів та отримували доступ до файлів, які містять, зокрема, відповіді на екзаменаційні білети. Незаконно отриману інформацію реалізовували замовники за грошову винагороду.

Для блокування роботи вишів під час складання іспитів, організатори також здійснювали DDoS-атаки на інформаційно-телекомунікаційні системи навчальних закладів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, sim-карти операторів стільникового зв’язку із доказами протиправної діяльності, а також банківські платіжні картки, на які надходили гроші від оборудки.

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