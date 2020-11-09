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"Пішла, випила, начебто нормальна була": в Одесі п'яна жінка викрала таксі і врізалася в припаркований автомобіль. ВІДЕО+ФОТО

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В Одесі поліцейські затримали жінку, яка заволоділа автомобілем таксі і скоїла на ньому ДТП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Повертаючись додому з нічного закладу, 36-річна пасажирка почла конфліктувати з водієм таксі, а коли той спробував її висадити, - заблокувала двері, сіла за кермо і поїхала. Рухаючись по центру міста, правопорушниця не впоралася з керуванням і допустила зіткнення з припаркованою на узбіччі іномаркою. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Жінку поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зараз їй інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, передбачене ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України.

Пішла, випила, начебто нормальна була: в Одесі пяна жінка викрала таксі і врізалася в припаркований автомобіль 01

Правова кваліфікація всім діям фігурантки буде дана в ході слідства.

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Пішла, випила, начебто нормальна була: в Одесі пяна жінка викрала таксі і врізалася в припаркований автомобіль 02
Фото: сайт поліції

Топ коментарі

  • Александр Романов 0166afe8
    а когда тот попытался ее взорвать, - заблокировала двериИсточник:https://censor.net/ru/p3229888

    я бы тоже угнал машину с такими раскладами))
  • Fjall_Raven
    "пошла, выпила, вроде нормальная была, очнулась - беременна" )).
  • Welt Schmerz
    Три стадии опьянения женщины:
    1. Ой, какая я пьяная...
    2. Кто пьяная? Я пьяная???
    3. На вопрос таксиста "Куда едем?" треснуть его по голове сумочкой и сказать: "Не твоё дело, скотина!"
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