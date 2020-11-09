"Пішла, випила, начебто нормальна була": в Одесі п'яна жінка викрала таксі і врізалася в припаркований автомобіль. ВІДЕО+ФОТО
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В Одесі поліцейські затримали жінку, яка заволоділа автомобілем таксі і скоїла на ньому ДТП
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
"Повертаючись додому з нічного закладу, 36-річна пасажирка почла конфліктувати з водієм таксі, а коли той спробував її висадити, - заблокувала двері, сіла за кермо і поїхала. Рухаючись по центру міста, правопорушниця не впоралася з керуванням і допустила зіткнення з припаркованою на узбіччі іномаркою. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.
Жінку поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зараз їй інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, передбачене ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України.
Правова кваліфікація всім діям фігурантки буде дана в ході слідства.