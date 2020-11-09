На адмінмежі з Кримом затримано українця, підозрюваного в держзраді та сприянні окупантам під час обшуків у справах "Хізб ут-Тахрір", - прокуратура. ФОТО
"Встановлено, що підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році, залишився працювати на цьому товаристві, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова та перереєстроване за законодавством РФ під назвою "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз"", - повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим, передає Цензор .НЕТ.
Пізніше затриманий, використовуючи своє службове становище, щонайменше з 26 березня 2019 року надавав допомогу окупаційним силовим структурам, а саме "Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ у Республіці Крим" в організації проведення незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, переслідуваних за нібито участь в організації "Хізб ут-Тахрір".
"Підозрюваний систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами під час проведенні обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та "Управління ФСБ РФ у Республіці Крим". Як приклад, 27.03.2019 підозрюваний надавав транспортні засоби співробітниками окупаційного "Управління ФСБ РФ у Республіці Крим" для проведення на території м. Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи", - зазначається в повідомленні.
Громадянин України підозрюється за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Нині підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України, найближчим часом Херсонським міським судом буде розглянуто клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.