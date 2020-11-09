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СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву п'яти і мінування чотирьох мостів на Донбасі. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України затримала всіх учасників диверсійної "групи Бергмана", причетної до підриву мостів на Донбасі. Решта зловмисників ліквідовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що влітку 2014 року ватажки так званої "Армии Юго-востока" створили низку диверсійних груп. За завданням кураторів, ДРГ мали викрасти з промислових підприємств Луганщини військові засоби ураження та організувати схрони у тилу українських військових для інших диверсантів.

СБ України встановила, що найактивнішою була терористична група, на чолі з Валерієм Бергманом під позивним Німець. Вона складалась із 8 осіб – переважно місцевих мешканців.

СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 01

Координацію групи здійснював ватажок так званого "донського козацтва", який наразі є "командиром 6-го Окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР". За три місяці у 2014 році група Німця підірвала 5 мостів на Донбасі та замінувала ще чотири.

СБ України встановила всіх учасників терористичного угрупування.

СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 02

"Ми мали вичерпну інформацію та детально спланували операцію, щоб жоден з них не уникнув покарання. Нам це вдалося", - наголошують у Службі безпеки України.

Правоохоронці затримали Бергмана під час спецоперації СБ України та Нацполіції у вересні 2019 року поблизу Лисичанська. Протягом 5-ти років він переховувався у лісах та покинутих дачах на підконтрольній українській владі території. Після затримання диверсант визнав свою провину, надав детальну інформацію про розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження, які призначалися для диверсантів, та відомості щодо інших учасників терористичної групи.

СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 03

Зі схронів "групи Бергмана" правоохоронці вилучили понад 5 кілограмів тротилу, саморобний вибуховий пристрій з вибухівкою у майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті, артилерійський снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пістолет марки "Star model B", майже 250 набоїв різного калібру і 3 універсальні запали до гранат УЗРГМ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано луганського терориста з угруповання "Німця", причетного до підриву 5 мостів на Донбасі, - СБУ. ФОТО

Протягом 2019-2020 років оперативники спецслужби затримали вісім активних учасників групи "Бергмана". Останнім українському правосуддю передано диверсанта, якій шість років переховувався в Росії, та був затриманий після в’їзду в Україну. Лише два ліквідовані диверсанти уникнули кримінальної відповідальності.

СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 04

Триває досудове слідство.

СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 05
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 06
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 07
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 08
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 09
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 10
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 11
Фото: сайт СБУ

Топ коментарі

  • Владислав Носковский
    Тільки Моніці не кажіть, бо відпустить.
  • WerwolfSity
    Затримали - це добре, а коли відпустите?
    Штепу он також затримали - а тепер вона депутат міськради.
  • Myko
    Зелька Потерпілий всіх відпустить в обмін на"таксистів", які ішли на обмін щоб отримати по 100 тис грн., які держава Україна виплачує тим хто був у полоні у терористів, а отримавши гроші "таксисти" спокійно повернулись назад в ордло.
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