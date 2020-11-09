СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву п'яти і мінування чотирьох мостів на Донбасі. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала всіх учасників диверсійної "групи Бергмана", причетної до підриву мостів на Донбасі. Решта зловмисників ліквідовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що влітку 2014 року ватажки так званої "Армии Юго-востока" створили низку диверсійних груп. За завданням кураторів, ДРГ мали викрасти з промислових підприємств Луганщини військові засоби ураження та організувати схрони у тилу українських військових для інших диверсантів.

СБ України встановила, що найактивнішою була терористична група, на чолі з Валерієм Бергманом під позивним Німець. Вона складалась із 8 осіб – переважно місцевих мешканців.

Координацію групи здійснював ватажок так званого "донського козацтва", який наразі є "командиром 6-го Окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР". За три місяці у 2014 році група Німця підірвала 5 мостів на Донбасі та замінувала ще чотири.

СБ України встановила всіх учасників терористичного угрупування.

"Ми мали вичерпну інформацію та детально спланували операцію, щоб жоден з них не уникнув покарання. Нам це вдалося", - наголошують у Службі безпеки України.

Правоохоронці затримали Бергмана під час спецоперації СБ України та Нацполіції у вересні 2019 року поблизу Лисичанська. Протягом 5-ти років він переховувався у лісах та покинутих дачах на підконтрольній українській владі території. Після затримання диверсант визнав свою провину, надав детальну інформацію про розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження, які призначалися для диверсантів, та відомості щодо інших учасників терористичної групи.

Зі схронів "групи Бергмана" правоохоронці вилучили понад 5 кілограмів тротилу, саморобний вибуховий пристрій з вибухівкою у майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті, артилерійський снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пістолет марки "Star model B", майже 250 набоїв різного калібру і 3 універсальні запали до гранат УЗРГМ.

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Протягом 2019-2020 років оперативники спецслужби затримали вісім активних учасників групи "Бергмана". Останнім українському правосуддю передано диверсанта, якій шість років переховувався в Росії, та був затриманий після в’їзду в Україну. Лише два ліквідовані диверсанти уникнули кримінальної відповідальності.

Триває досудове слідство.















Фото: сайт СБУ