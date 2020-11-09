Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії. ФОТОрепортаж
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Школа снайперів Литви, фонд "Blue Yellow" і литовський волонтер Йонас Оман передали українським воїнам квадрокоптер.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила волонтерка Юлія Толмачова.
"В останні роки мало хто допомагає фронту. Тільки й чуєш -"Війни немає, що ти несеш", на Донбасі ділять землі, що я тільки не чую. Але є люди, яким небайдужа доля наших бійців. І ці люди переживають за долю нашої країни більше, ніж 70% українців", - йдеться в повідомленні.
За словами волонтерки, цього разу допомогли школа снайперів Литви, фонд "Blue Yellow" і литовський волонтер Йонас Оман.