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Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії. ФОТОрепортаж

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Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії. ФОТОрепортаж
Школа снайперів Литви, фонд "Blue Yellow" і литовський волонтер Йонас Оман передали українським воїнам квадрокоптер.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила волонтерка Юлія Толмачова.

"В останні роки мало хто допомагає фронту. Тільки й чуєш -"Війни немає, що ти несеш", на Донбасі ділять землі, що я тільки не чую. Але є люди, яким небайдужа доля наших бійців. І ці люди переживають за долю нашої країни більше, ніж 70% українців", - йдеться в повідомленні.

За словами волонтерки, цього разу допомогли школа снайперів Литви, фонд "Blue Yellow" і литовський волонтер Йонас Оман.

Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії 01
Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії 02
Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії 03

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    благородное дело, нужные вещи..... дякуем....
  • Эдуард Силенко
    А до комплекту те що в них в руках вони теж передали? Гарна школа, коли в них вступні іспити?
  • Чайка Київ
    Дякуємо побратимам.
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