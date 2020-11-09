Ексголову сільради Затоки затримали за підозрою у низці злочинів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України затримали ексголову селищної ради Затоки, який переховувався від слідства за підозрою у низці злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Затриманий з березня 2019 року виконував обов'язки селищного голови Затоки. 22 лютого 2020 року Київський районний суд Одеси відсторонив його від посади. Чиновник є фігурантом кількох кримінальних проваджень. СБУ підозрює експосадовця у зловживанні службовим становищем, розтраті бюджетних коштів, незаконних оборудках із земельними ресурсами та організації замаху на життя адвоката.

Співробітники спецслужби у результаті комплексу оперативно-розшукових заходів встановили тимчасове місце проживання підозрюваного і затримали його в Одесі в орендованій квартирі.

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Київським районним судом міста Одеси експосадовцю обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.

За матеріалами Управління СБУ в Одеській області протягом 2020 року спільникам ексголови селищної ради Затоки оголошено дванадцять підозр у вчиненні кримінальних правопорушень. Стосовно сімох фігурантів матеріали кримінальних проваджень направлені до суду для розгляду по суті, п'ятеро осіб ознайомлюються із матеріалами досудових розслідувань.





